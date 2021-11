OnePlus 10 Pro al completo: che fotocamera grande che hai!

Si scalda l'atmosfera attorno ai prossimi top di gamma che lancerà OnePlus sul mercato, i dispositivi della famiglia OnePlus 10. Dopo aver avuto un assaggio della variante standard, è ora di vedere cosa ci riserverà quella più grande.

Le immagini che vedete in galleria mostrano il look completo di OnePlus 10 Pro, condivise dal buon Steve H. I render mostrano un look che ha un punto in comune con i Huawei P50, ovvero il grande modulo fotografico posteriore. Le immagini mostrano un modulo quadrato con tre sensori fotografici, sviluppati in collaborazione con Hasselblad come accaduto per OnePlus 9.