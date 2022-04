OnePlus 10 con MediaTek Dimensity 9000: e OnePlus 10 Ultra?

Nelle ultime ore però sono trapelati nuovi dettagli su cosa potrebbe offrire la variante base di OnePlus 10. Secondo il leaker Yogesh Brar , OnePlus 10 è attualmente in fase di sviluppo con un processore MediaTek Dimensity 9000 . Lo stesso dicasi per OnePlus 10 Ultra, sul quale però non sono disponibili dettagli tecnici.

Sono passati soltanto pochi giorni da quando finalmente OnePlus 10 Pro è stato lanciato ufficialmente nel mercato italiano . Ancora non sappiamo nulla in merito al destino di OnePlus 10 e OnePlus 10 Ultra .

Il leaker indica che al momento le tempistiche di lancio sono incerte e quindi non sappiamo quando l'azienda cinese intende presentare i due modelli. Non è nemmeno chiaro se il lancio è previsto esclusivamente per il mercato cinese oppure se invece arriveranno anche in Italia.