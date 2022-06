Il giallo di OnePlus 10: arriverà davvero?

Torniamo a parlare di OnePlus e dei suoi smartphone top di gamma. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo visto soltanto OnePlus 10 Pro arrivare sul mercato, sebbene diverse voci si siano succedute in merito al lancio di OnePlus 10.

Qualche giorno fa un leak sembrava confermare che un OnePlus 10 non sarebbe mai arrivato, con l'azienda cinese pronta a lanciare soltanto OnePlus 10T 5G durante la seconda parte del 2022. Nelle ultime ore sembra arrivare una smentita: secondo quanto riferito da Yogesh Brar OnePlus 10 dovrebbe arrivare sul mercato con un processore Snapdragon 8 Gen 1.

Il dispositivo sarebbe identificato internamente come Project Ovaltine. Rimane da capire se OnePlus ha effettivamente intenzione di lanciarlo sul mercato e se intende farlo anche a livello internazionale. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno conferme ufficiali in tal senso.