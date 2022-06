OnePlus 10 / 10T si mostra ancora: solo un dubbio deve essere risolto

Torniamo a parlare di OnePlus e dei suoi smartphone top di gamma. Dopo i nuovi dettagli trapelati su OnePlus 10T 5G, arrivano le nuove immagini del dispositivo, per il quale permane ancora un mistero.

I render che trovate nella galleria in basso corrispondono alle nuove immagini di OnePlus 10 o 10T 5G condivise dal noto leaker Yogesh Brar. Come per quelle circolate in rete qualche giorno fa, anteriormente vediamo ben poche differenze con OnePlus 10 Pro che già conosciamo, con un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore. Posteriormente invece vediamo un modulo fotografico quadrato, di dimensioni considerevoli e con tre sensori oltre al flash LED.

Il mistero che abbiamo citato prima spiega perché ci riferiamo a questo dispositivo con un doppio nome: rimane infatti da chiarire se lo smartphone arriverà sul mercato come OnePlus 10 o OnePlus 10T 5G, anche se ultimamente quest'ultima ipotesi sembra la più gettonata.