Ecco le prime immagini di OnePlus 10 (o 10T ?)

Torniamo a parlare di OnePlus e dei suoi smartphone top di gamma. Dopo i nuovi dettagli trapelati su OnePlus 10T 5G, arrivano le prime immagini.

Quelle che vedete nella galleria in basso sono le immagini che mostrano il look di OnePlus 10 o OnePlus 10T 5G. Anteriormente vediamo ben poche differenze con OnePlus 10 Pro che già conosciamo, con un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore. Posteriormente invece vediamo un modulo fotografico quadrato, di dimensioni considerevoli e con tre sensori oltre al flash LED.

Rimane ancora da chiarire sotto quali vesti arriverà lo smartphone sul mercato. Inizialmente si pensava che arrivasse come OnePlus 10, ma gli ultimi rumor indicano che l'alternativa più probabile sarà OnePlus 10T 5G.