One UI 4.1.1 arriva su Z Flip 3

Samsung lo aveva promesso: le novità dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 sarebbero arrivate sui pieghevoli delle generazioni precedenti a partire dal 5 settembre insieme alla nuova One UI 4.1.1. La nuova interfaccia, dopo essere arrivata sui Tab S8, è stata così rilasciata per la generazione di pieghevoli del 2021 e oggi ve ne riportiamo l'effettivo arrivo sui Galaxy Z Flip 3 in Italia (qui trovate la nostra recensione, in caso ve la siate persa). Tra le novità della nuova One UI 4.1.1 su Z Flip 3, abbiamo soprattutto una migliore gestione dello schermo esterno, che ora diventa più versatile e utile. Nuova modalità selfie, che consente di vedere l'anteprima e scattare foto nel loro rapporto reale sullo schermo frontale, consentendo al contempo di accedere velocemente alla modalità Ritratto, oltre alla possibilità di passare dalla modalità Quick Shot alla modalità Flex mentre si scattano foto o registrano video

Possibilità di chiamare i contatti preferiti grazie al widget Linea e le chiamate perse

Possibilità di rispondere ai messaggi di testo con un emoji o con la dettatura del testo

Nuovi pulsanti per le impostazioni rapide, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo e Torcia

, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo e Torcia Nuovi stili orologio

Sfondi video

Nuovi temi

Oltre ai miglioramenti per lo schermo esterno, la nuova One UI porta una serie di novità legate alla produttività, come avevamo visto nel Galaxy Tab S8. Touch Pad in modalità Flex

Possibilità di estrarre e scansionare testo dalle immagini, con suggerimenti collegati, per esempio la possibilità di chiamare un numero di telefono se questo viene estratto

e dalle immagini, con suggerimenti collegati, per esempio la possibilità di chiamare un numero di telefono se questo viene estratto Nuove opzioni di chiamata

Personalizzazione della tastiera

Come si vede dall'immagine sopra, la nuova One UI 4.1.1 per Galaxy Z Flip 3 è basata su Android 12 e il firmware è indicato con il numero F711BXXU2CVHB, che porta l'aggiornamento del sistema Google Play di agosto. Si ringrazia Armando per la segnalazione.