Il nuovo Samsung S22 Bora Purple è... lavanda!

Samsung si conferma l'assoluto protagonista del mercato smartphone. L'azienda sudcoreana è attualmente leader del mercato e ha appena lanciato una nuova variante di Galaxy S22.

Gli attuali top di gamma di casa Samsung si arricchiscono di una nuova variante. Parliamo di Galaxy S22 Bora Purple. Si tratta di una nuova colorazione sul tono tutto lavanda per il modello base dei flagship di casa Samsung.

Le immagini in galleria mostrano il look completo di Galaxy S22 Bora Purple: vediamo le tonalità lavanda soprattutto nella cover posteriore, e anche un leggero accenno all'interno del modulo fotografico che raccoglie i tre sensori.

Dal punto di vista della scheda tecnica ovviamente non cambia nulla. La trovate di seguito nel dettaglio:

Schermo : 6,1" (S22) / 6,6'' (S22+) FHD+ Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco: 1.300 nit (S22) / 1.750 nit (S22+), Gorilla Glass Victus

: 6,1" (S22) / 6,6'' (S22+) FHD+ Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 240Hz touch sampling rate, luminosità di picco: 1.300 nit (S22) / 1.750 nit (S22+), Gorilla Glass Victus CPU : Exynos 2200 con GPU AMD

: Exynos 2200 con GPU AMD RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8, FOV 85°, dual pixel AF, OIS Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2, FOV 120° Zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, OIS, FOV 36°

: Fotocamera anteriore : 10 megapixel, f/2.2, FOV 80°

: 10 megapixel, f/2.2, FOV 80° Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E (S22+) / Wi-Fi 6(S22), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB (S22+)

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E (S22+) / Wi-Fi 6(S22), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB (S22+) Certificazione : IP68

: IP68 Dimensioni : 70,6 x 146 x 7,6mm (S22) / 75,8 x 157,4 x 7,6mm (S22+)

: 70,6 x 146 x 7,6mm (S22) / 75,8 x 157,4 x 7,6mm (S22+) Peso : 168 grammi (S22) / 196 grammi (S22+)

: 168 grammi (S22) / 196 grammi (S22+) Batteria : 3.700 mAh con ricarica a 25 Watt (S22) / 4.500 mAh con ricarica a 45 Watt (S22+) | 15 Watt wireless per entrambi

: 3.700 mAh con ricarica a 25 Watt (S22) / 4.500 mAh con ricarica a 45 Watt (S22+) | 15 Watt wireless per entrambi OS: Android 12 con One UI 4.1

Il nuovo Galaxy S22 Bora Purple dà continuità alla tradizione dei dispositivi Samsung in tonalità lavanda, come potete vedere dal collage realizzato da Samsung proprio in occasione del lancio della nuova variante.