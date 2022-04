Il prossimo pieghevole Xiaomi prende forma

Nelle ultime ore infatti un Senior Member del forum XDA ha scovato delle interessanti immagini in una recente build cinese della MIUI, la quale dovrebbe corrispondere al profilo del nuovo pieghevole di Xiaomi. Le immagini infatti mostrano un display esterno forato al centro per la fotocamera, con una parte posteriore dove si intravede un modulo fotografico posteriore quadrato .

Dalle immagini vediamo anche degli angoli arrotondati del pieghevole Xiaomi, mentre sulla parte laterale vediamo i classici pulsanti volume e di spegnimento.

Ancora non sappiamo nulla in merito alla data di lancio ufficiale del nuovo pieghevole Xiaomi. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità che emergeranno sul nuovo Xiaomi Fold.