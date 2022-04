Nuovo chiodo sulla bara dei caricabatterie: Realme lo rimuove dal suo prossimo medio-gamma

Ad oggi abbiamo visto i nuovi iPhone , i nuovi Pixel 6 e i nuovi smartphone di Samsung arrivare sul mercato senza caricabatterie. Ora anche Realme sembra pronta a questo passo. L'azienda cinese avrebbe confermato che sul suo prossimo medio-gamma , che arriverà sul mercato come Narzo 50A Prime , non ci sarà il caricabatterie in confezione.

Dal post dell'azienda che prepara il lancio del dispositivo intuiamo che la rimozione del caricabatterie ha aiutato anche in termini di contenimento dei costi. Inoltre, XDA ha chiacchierato con il CEO di Realme, Madhav Sheth, recentemente, il quale ha fatto capire che per la sua azienda potrebbe aver senso rimuovere il caricabatterie dalla confezione dei nuovi smartphone soltanto nel caso in cui la tecnologia di ricarica supportata non si è evoluta particolarmente su quello specifico modello rispetto ai modelli precedenti.

In generale, la scelta di rimuovere i caricabatterie dalla confezioni dei nuovi smartphone ha un fondamento di sostenibilità ambientale, perché la maggior parte degli utenti può usare il caricatore del precedente dispositivo quando ne compra uno nuovo. Ovviamente il tutto si traduce anche in un risparmio per le aziende.