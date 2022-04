Ecco come avere i nuovi sfondi del nuovo OnePlus Nord N20 5G

Nella giornata di ieri OnePlus ha ufficialmente lanciato il suo nuovo Nord N20 5G, lo smartphone di fascia media che per ora è esclusiva del solo mercato americano/canedese e non è noto se mai arriverà anche nel nostro continente. Nell'attesa di sapere tale dettaglio potete verificare quali sono i migliori smartphone Android visitando la nostra guida dedicata.

Ad adornare gli schermi di questi dispositivo ci sono un paio di sfondi specifici, che però voi potete ottenere per dare quel tocco di OnePlus Nord N20 5G ai vostri smartphone.

Per averli vi basta guardare la galleria in basso oppure cliccare sul link sempre in fondo alla pagina per scaricare i due wallpaper a piena risoluzione.