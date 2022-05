I nuovi OnePlus Nord approdano su Amazon: ecco i prezzi

Sono passati soltanto pochi giorni da quando OnePlus ha lanciato ufficialmente i suoi nuovi smartphone di gamma media in Italia. Parliamo di OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite, che ora sono approdati anche su Amazon.

Offerte Amazon

Su Amazon Italia troviamo infatti tutte le varianti e le colorazioni annunciate in fase di presentazione ufficiale per OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite. Per il primo si tratta della variante 8 + 128 GB e 12 + 256 GB, con le colorazioni Jade Fog e Grey Shadow; mentre per il secondo parliamo della variante 6 + 128 GB in colorazione Black Dusk e Blue Tide.

Qui sotto trovate i link diretti a tutti i modelli OnePlus Nord appena approdati su Amazon. Per tutti si parla di spedizione e vendita direttamente da Amazon Italia.