Nuove immagini di Pixel 7: è un Pixel 6 mascherato?

Arrivano ancora immagini su Pixel 7, quello che sarà il prossimo top di gamma di casa Google dopo la rivoluzione lanciata da Pixel 6, soprattutto in termini di design.

Le nuove immagini, che arrivano dal solito e affidabile Steve H., mostrano Pixel 7 da tutte le sue angolazioni: vediamo un design molto simile al predecessore, con la barra orizzontale per le fotocamere in rilievo, i bordi arrotondati, e il foro centrale nel display per la fotocamera anteriore.