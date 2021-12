Nuove immagini di Galaxy S22 Ultra: sei proprio tu Galaxy Note?

Manca sempre meno al nuovo anno, il quale si aprirà con le novità previste da Samsung per il settore smartphone. A gennaio ci sarà Galaxy S21 FE e febbraio vedrà l'arrivo dei nuovi top di gamma Galaxy S22.

Le immagini che trovate in galleria mostrano i nuovi render di Galaxy S22 e S22 Ultra. La variante Ultra appare in una colorazione Bronze, che probabilmente sarà un'esclusiva di questo modello. Il design posteriore è coerente con quanto visto nei leak precedenti e non può non ricordarci la famiglia Galaxy Note, soprattutto se consideriamo che annessa ci sarà la S Pen. Un ulteriore segno che Samsung, almeno per il momento, ha la volontà di fondere la serie Note con il modello Ultra della famiglia S.