Nuove conferme per le originali fotocamere di OnePlus Nord 2T

I primi render di OnePlus Nord 2T, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa , hanno lasciato abbastanza di stucco molti utenti per via delle fotocamere del dispositivo : queste hanno infatti una disposizione particolare, con un sensore sensibilmente più grande degli altri due, con quest'ultimi disposti quasi in diagonale tra loro.

Arrivano comunque delle conferme proprio per quanto riguarda i sensori utilizzati da OnePlus: secondo Yogesh Brar, OnePlus Nord 2T presenta un sensore Sony IMX766 da 50 MP f/1.9 con supporto all'OIS, un sensore ultra-wide Sony IMX355 da 8 MP f/2.25 e un sensore Galaxy Core monocromatico da 2 MP f/2.4. Oltre a questo, lo smartphone monta anche un'enorme fotocamera anteriore da 32 MP.

Non resta che attendere ulteriori notizie da OnePlus, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di questo Nord 2T: per ora infatti, sembra che lo smartphone arriverà solo in India.