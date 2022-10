Il nuovo numero uno di DxOMark è uno smartphone che difficilmente comprerete

La testata francese DxOMark, celebre per i suoi test accurati su tantissimi aspetti degli smartphone, ha aggiornato la classifica dei dispositivi con il miglior comparto fotografico: il nuovo smartphone numero uno però difficilmente sarà tra le vostre mani, visto che per il momento non è ancora disponibile nel nostro Paese.

Stiamo parlando ovviamente di Huawei Mate 50 Pro: lo smartphone della casa cinese è stato svelato in Cina ad inizio settembre e solo qualche settimana più tardi l'azienda ha confermato che il dispositivo sarebbe arrivato in versione Global anche nel resto del mondo. Al momento in cui stiamo scrivendo però, non sappiamo ancora se Huawei Mate 50 Pro arriverà effettivamente in Italia.

In ogni caso, DxOMark non ha perso tempo e ha svolto i suoi consueti test sulle fotocamere dello smartphone. Prima di dare uno sguardo ai punteggi, queste le specifiche tecniche del comparto fotografico: