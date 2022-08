Sono trapelati i possibili numeri di modello e il nome in codice di Galaxy S23 Ultra

Nel dettaglio, il nome in codice del prossimo smartphone di punta di Samsung sarebbe " DM3 ", mentre il numero di modello dovrebbe essere SM-S918. Ovviamente questi dettagli non rivelano molto sul dispositivo, però rappresentano sicuramente un primo passo verso la diffusione di altre interessanti anticipazioni.

In attesa di conferme ufficiali – anche se è abbastanza presto – sono circolate altre anticipazioni sui progetti futuri dell'azienda coreana. Ad esempio, sembrerebbe che Samsung stia lavorando su un tablet col display pieghevole, che potrebbe essere presentato tra gennaio e febbraio 2023. A riguardo, non si sa molto, nemmeno sulla possibile tecnologia adottata per la realizzazione del display. Anche in questo caso occorrerà attendere nuovi sviluppi.