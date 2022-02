Nubia Red Magic 7: abbiamo la data di lancio del super gaming-phone

L'immagine che vedete nella galleria in basso mostra il teaser per il lancio di Nubia Red Magic 7: l'evento di presentazione ufficiale al pubblico cinse si terrà il prossimo 17 febbraio . Nelle scorse settimane abbiamo già sentito parlare del dispositivo, il quale dovrebbe arrivare con un processore Snapdragon 8 Gen 1 , fotocamera sotto al display e batteria con supporto alla ricarica da 165W .

Torniamo a parlare di Nubia Red Magic 7 , il gaming-phone che la casa cinese sta per lanciare sul mercato. Negli ultimi anni abbiamo visto Nubia puntare molto su questo settore, e sembra che intenda continuare su questa strada.

Durante l'evento di presentazione per la Cina sarà interessante capire se Nubia ha in mente di commercializzare il prodotto anche a livello internazionale. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi.