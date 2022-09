Le novità dei Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 e Watch 5 arrivano alle generazioni precedenti: Samsung regina degli aggiornamenti

Galaxy Z Fold: più multitasking per tutti

Gli aggiornamenti software con la nuova interfaccia 4.1.1 inizieranno con Galaxy Z Fold 3 a partire dal 5 settembre e si estenderanno gradualmente ai paesi del mondo, per poi arrivare anche a Galaxy Z Fold 2 e all'originale Z Fold. Ma quali sono le novità? Taskbar Una su tutte, la nuova Taskbar, la nuova barra delle applicazioni che mette tutto ciò di cui avete bisogno a portata di mano. La Taskbar consente di aprire le app e passare da un'app all'altra più velocemente che mai, fornendo un layout familiare simile a quello che si trova sui PC.

Drag-and-drop, per una migliore esperienza multitasking La nuova funzione "Drag-and-Drop" direttamente dalla taskbar, ora l'esperienza multitasking è più potente che mai. Trascinando un'app verso il bordo ora si apre la vista a più finestre, mentre trascinandola verso il centro si aprirà la vista pop-up, offrendo diversi modi per vedere le app e passare facilmente da una vista all'altra. Se siete soliti utilizzare insieme alcune coppie di app, ora puoi aggiungere coppie o gruppi di app alla barra delle applicazioni, consentendovi di accedere alle coppie di app preferite tutte in una volta.

Nuovi gesti I nuovi gesti semplificano ulteriormente le funzioni multitasking, ora più intuitive. Con semplici gesti di scorrimento, potete cambiare istantaneamente le app da schermo intero a finestre pop-up o dividere lo schermo a metà per poter gestire le vostre attività più facilmente.

Doppia anteprima per la fotocamera La versatilità del doppio schermo della serie Galaxy Z risalta in maniera particolare in ambito fotografico. Grazie alla doppia anteprima, sia voi che chi fotografate potrete vedere lo scatto in anteprima visualizzando l'immagine sia sullo schermo principale che su quello frontale. Su quest'ultimo inoltre ora avrete a disposizione tutti i controlli per poter effettuare selfie con la fotocamera principale grazie alla funzione Selfie con Fotocamera Posteriore.

Galaxy Z Flip: più versatilità

Come per Galaxy Z Fold 3, anche Galaxy Z Flip 3 riceverà la One UI 4.1.1 a partire dal 5 settembre, per arrivare successivamente a Z Flip. Ecco le novità. Migliore gestione dello schermo frontale per le foto Quick Shot ha ora ricevuto un aggiornamento che consente di vedere l'anteprima e scattare foto nel loro rapporto reale sullo schermo frontale, consentendo al contempo di accedere velocemente alla modalità Ritratto. Potete anche passare senza soluzione di continuità dalla modalità Quick Shot alla modalità Flex mentre scattate foto o registrate video, permettendovi di passare da un'angolazione all'altra senza interrompere lo scatto o la ripresa.

Lo schermo anteriore diventa sempre più utile One UI 4.1.1 porta nuove funzionalità allo schermo anteriore della serie Galaxy Z Flip, permettendovi di fare molto di più senza dover aprire il telefono. Ora potete chiamare i vostri contatti preferiti, le chiamate perse e persino rispondere ai messaggi di testo con la funzione voice-to-text ed emoji direttamente dallo schermo anteriore. Inoltre sono arrivati nuovi pulsanti per le impostazioni rapide, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo e torcia.

Galaxy Watch: più personalizzazione e salute

One UI Watch 4.5 arriverà anche su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch4 Classic, mentre Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 riceveranno alcune funzionalità selezionate da One UI Watch 4.5. Più quadranti e più possibilità di personalizzazione One UI Watch 4.5 porta sei nuovi quadranti colorati e interattivi e una tavolozza di nuovi colori e complicazioni dinamiche alla serie Galaxy Watch 4. Inoltre ora potete avere sotto controllo i vostri quadranti grazie all'elenco dei quadranti preferiti, che vi aiuta a salvare le vostre creazioni e ad accedervi in ​​modo rapido e semplice.

Nuova tastiera QWERTY One UI Watch4.5 introduce la nuova tastiera QWERTY, rendendo la comunicazione sulla serie Galaxy Watch4 più fluida e conveniente che mai, oltre alle funzionalità di riconoscimento vocale e scrittura a mano già esistenti.