Le novità fotografiche di Galaxy S22 arrivano sui vecchi modelli

Samsung ha infatti annunciato che distribuirà un aggiornamento ai vecchi modelli di Galaxy S, a partire da S21 in Corea del Sud, con le novità fotografiche di Galaxy S22. Ecco le novità previste per il comparto fotografico:

I Galaxy S22 sono la famiglia di smartphone top di gamma di casa Samsung e sono arrivati sul mercato con una serie di novità anche a livello software. Quelle arrivate per la fotocamera ora sono in fase di approdo anche per i vecchi modelli .

Per Z Fold 3 arriverà anche il supporto Expert RAW e al supporto del teleobiettivo in modalità Pro. Tra i modelli che riceveranno le novità elencate troviamo anche Galaxy S21 FE, la serie Galaxy S20, la serie Galaxy Note 20, il Galaxy Z Fold 2 e il Galaxy Z Flip 5G/LTE. La serie Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z Fold e Galaxy Note 10 Lite riceveranno solo una parte di esse, come il supporto all'estensione per le videochiamate.

L'aggiornamento menzionato è stato distribuito soltanto per gli utenti sudcoreani con Galaxy S21 al momento, ma ci aspettiamo che nelle prossime settimane arrivi per i modelli citati anche in Europa.