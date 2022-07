Nothing e WindTre uniti per Nothing Phone (1)

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo quasi totalmente, grazie alle immagini trapelate negli ultimissimi giorni. Dopo la sua anteprima dettagliata e gli ultimi rumor sul sistema di acquisto a inviti, è ora di scoprire maggiori dettagli sul suo lancio in Italia.

WindTre e Nothing hanno infatti annunciato una particolare partnership proprio in vista del lancio ufficiale dello smartphone in Italia. In virtù di questo nuovo accordo gli store fisici di WindTre saranno gli unici in tutta Italia a vendere il nuovo Nothing Phone (1).

Oltre all'esclusiva per i negozi fisici, sarà possibile preordinare o acquistare lo smartphone online, tramite lo store ufficiale dell'azienda.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale sul mercato avverrà il prossimo 12 luglio, quando conosceremo anche il prezzo di lancio, che è l'unico aspetto non ancora chiarito da Nothing in merito al suo smartphone. Di seguito vi ricordiamo come dovrebbe essere la scheda tecnica del dispositivo:

Schermo : 6,55 pollici OLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz

Processore : Snapdragon 778G+

GPU : Adreno 642L

RAM : fino a 8GB

Archiviazione : fino a 128 GB

Sistema Operativo : Android 12

Aggiornamenti: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza

In vista del lancio del 12 luglio, Nothing ha fatto sapere che un evento ufficiale in streaming si terrà alle ore 17 italiane. Sarà possibile registrarsi per seguirlo tramite questo link.

Per maggiori informazioni su dove reperire i punti vendita autorizzati WindTre, dove acquistare Nothing Phone (1) potete far riferimento al sito ufficiale dell'operatore.