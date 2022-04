Nothing usa il pesce d'aprile per scherzare sul design di Phone (1). O forse no?

L'azienda ha condiviso un'immagine di uno smartphone dal design abbastanza ordinario , noioso come l'ha definito lei stessa con lo sfondo applicato al render del dispositivo. Anche la descrizione non fa altro che confermare il pesce d'aprile, sottolineando quanto sia ordinario e noioso il dispositivo con tripla fotocamera posteriore, forma rettangolare, display curvo ai lati e fotocamera anteriore nell'angolo in alto a sinistra.

Proprio come preannunciato ieri , oggi 1 aprile Nothing ha annunciato qualcosa, sfruttando il pesce d'aprile o magari lanciandoci qualche messaggio subliminale .

Quindi Nothing ha definito il dispositivo mostrato come Just Another (1), uno smartphone convenzionale e privo d'ispirazione, riferendo che il suo, quello che arriverà come Phone (1) non sarà come tutti gli altri, tornando a ripetere che arriverà in estate 2022.

E allora cosa dobbiamo aspettarci? Prendendo tutto alla lettera, Nothing ha alzato ancor di più le aspettative sul suo smartphone, suggerendo che ci saranno degli importanti cambiamenti anche in termini di design rispetto a quanto visto finora in tutto il panorama smartphone. Oppure nei render che abbiamo appena visto c'è qualcosa di reale?