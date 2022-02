Nothing prepara uno smartphone Android con SoC Snapdragon

Carl Pei è stato uno dei fondatori di OnePlus , contribuendo in maniera determinante a portare la startup di OPPO ai vertici del mercato smartphone a livello mondiale. Dopo il suo addio l'abbiamo visto fondare Nothing , l'azienda che ha lanciato le cuffie true wireless lo scorso anno e che ora sta per espandersi .

Dallo scambio su Twitter non riusciamo a carpire altro. Ipotizzando che si tratterà di uno smartphone top di gamma, possiamo pensare che il processore che troveremo a bordo sarà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Pei ha alimentato la discussione taggando Hiroshi Lockheimer di Google, complimentandosi per Android 12, segno che il dispositivo che ha in mente arriverà con questa versione del sistema operativo.

È importante ricordare che Nothing ha praticamente acquisito Essential, l'azienda fondata da uno dei padri di Android e che ha lanciato sul mercato lo smartphone Essential PH-1. Questo per dire che sostanzialmente Nothing avrebbe pronta gran parte dell'organizzazione per produrre su larga scala uno smartphone. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori novità su questo dispositivo.