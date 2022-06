Nothing Phone (1) svelato da MKBHD: è tutta una questione di luci

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo quasi totalmente, grazie alle immagini trapelate negli ultimissimi giorni. Ora possiamo vedere la sua anteprima dettagliata.

È lo youtuber MKBHD il primo a provare con mano e dettagliatamente il nuovo smartphone di Nothing. Il video che trovate in basso svela gran parte del design dello smartphone e non solo, dandoci una ricca panoramica sulle novità che presenterà. Si parte subito dal retro, dove ci sono le peculiarità più interessanti.

Lo smartphone ha un design posteriore particolare, trasparente come era già ovvio dai leak precedenti. L'azienda punterà dunque su questo aspetto estetico, ma anche su qualcos'altro. Vediamo infatti che sul retro ci sono una serie di LED bianchi, ben 900, i quali raccolgono l'eredità dei vecchi LED di notifica che alcuni di noi ricordano con nostalgia.

L'illuminazione posteriore, che potete apprezzare anche negli screenshot che trovate in basso, ha lo scopo di segnalare all'utente quando si ricevono notifiche. I LED partono dalla porta di ricarica, descrivono una sorta di cerchio spezzato al centro del retro, circondano il modulo fotografico e arrivano nell'angolo in alto a destra. Ci aspettiamo che questi quattro moduli possano attivarsi in modo indipendente.