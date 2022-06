Nothing Phone (1): conosciamo la velocità di ricarica

Cresce l'attesa attorno a Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei. Dopo il preannuncio di qualche mese fa e i primi dettagli trapelati sulle sue specifiche tecniche, apprendiamo maggiori dettagli sul suo comparto batteria.

Nelle ultime ore sono trapelati infatti i dettagli tecnici sulla capacità di ricarica della batteria dello smartphone: come vedete dalle immagini in galleria, Nothing Phone (1) supporterà la ricarica rapida con output fino a 45W. Questo output corrisponde al caso in cui il voltaggio da 15V è accoppiato ad una corrente in input da 3A, oppure quando la coppia di valori corrisponde a 20V e 2,25A.

Si vocifera che il dispositivo arriverà con un processore Snapdragon 7 Gen 1, il quale dovrebbe contribuire a tenere competitivo il prezzo di lancio.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 12 luglio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui rumor che emergeranno a monte della presentazione.