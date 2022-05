Nothing alimenta l'hype intorno al Nothing Phone (1) con un nuovo tweet

Ora l'azienda ha diffuso un nuovo tweet in cui ricapitola quello che si sa finora, ribadendo come a presto verrà svelata la data di presentazione .

L'attesa intorno al nuovo Nothing Phone (1) si sta facendo sempre più calda, anche grazie a una campagna mirata dello scaltrissimo Carl Pei . Il co-fondatore di Oneplus ( qui trovate una nostra selezione dei migliori smartphone dell'azienda) e ora capo di Nothing sta infatti rivelando " bocconcini " del suo prodotto in modo da creare un hype sempre maggiore ma senza svelare nulla più del dovuto (a parte alcuni leak ).

Nothing afferma che Nothing Phone (1) sarà dotato di un retro trasparente e di un telaio in alluminio riciclato, mentre il frontale avrà una cornice inferiore molto sottile (l'azienda dice "senza mento"). Dal punto di vista tecnico, la società afferma la presenza di un processore Snapdragon e di ricarica wireless, mentre lato software è previsto il sistema operativo Nothing con 3 anni di aggiornamenti e 4 anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza.

I leak invece hanno svelato qualcosa di più