Nothing Phone (1): trapelano le specifiche dello schermo

Nothing si sta rivelando veramente brava a tenere nascoste le specifiche del suo ultimo, attesissimo, Nothing Phone (1) e al contempo aumentare l'interesse, ma ogni tanto qualche leak riesce a fuggire. Il primo smartphone di Nothing, la società fondata da Carl Pei dopo l'abbandono di Oneplus è infatti al centro di una sapiente campagna promozionale, ma oggi sembra ne siano state svelate le caratteristiche dello schermo.

Amazon Prime Day

Secondo un tweet di TechDroider, leaker considerato affidabile, il display del nuovo Nothing Phone (1) sarà caratterizzato da un pannello da 6,55 pollici OLED full HD+ con risoluzione di 1080 x 2400 pixel e da una cornice inferiore molto sottile (senza "mento").