Nothing Phone (1) e Snapdragon 778G+: un binomio che non convincerà tutti

Stando a quanto emerso dai test, sotto al cofano di Nothing Phone (1) ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 778G+, il quale integra una GPU Adreno 642L. Questa scelta non convincerà tutti, visto che si tratta di un processore di gamma medio-alta. È stato chiaro sin da subito che Nothing non mirasse a proporre componenti da top di gamma assoluti in favore di un prezzo più abbordabile, ma ci si aspettava l'integrazione di uno Snapdragon 7 Gen 1, sicuramente più attuale e accattivante.

Accoppiati al processore ci saranno 8 GB di RAM. Quanto appena trapelato si aggiunge ai precedenti rumor trapelati sulla scheda tecnica. Andiamo a rivedere il tutto insieme:

Schermo : 6,55 pollici OLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz

Processore : Snapdragon 778G+

GPU : Adreno 642L

RAM : fino a 8GB

Archiviazione : fino a 128 GB

Sistema Operativo : Android 12

Aggiornamenti: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza

Questo è quanto abbiamo appreso finora sulle specifiche tecniche di Nothing Phone (1). L'aspetto che però conosciamo meglio è quello del design, con il dispositivo che punterà tantissimi sul retro trasparente e il sistema di LED per le notifiche e le animazioni per distinguersi dalla massa dei suoi competitor sul mercato.