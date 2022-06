Nothing Phone (1): il prezzo potrebbe piacervi, ma la scheda tecnica?

In attesa del debutto fissato al 12 luglio, continuano a circolare diverse indiscrezioni sul primo smartphone di Nothing: il Nothing Phone (1). Le anticipazioni, come è già accaduto nelle scorse settimane, riguardano principalmente le specifiche tecniche del nuovo dispositivo Android.

"91Mobiles", in collaborazione con il noto informatore Yogesh Brar, infatti, ha rivelato alcuni dettagli chiave del Nothing Phone (1), a partire dalla presenza di un display OLED a 120 Hz, una specifica, questa, che non ha suscitato grosso clamore tra gli appassionati. Il processore, invece, sarebbe un Qualcomm Snapdragon 778G Plus, affiancato ad 8 GB di RAM. La batteria, invece, sarà da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 Watt e probabilmente a quella wireless.

Fino a qui si tratta di specifiche comuni a diversi smartphone, così come la configurazione della fotocamera posteriore: un sensore da 50 MP ed uno da 16 MP (probabilmente grandangolare). Il sensore anteriore, invece, sarebbe da 16 MP. Ovviamente, ci sarà da attendere l'evento di presentazione per capire se effettivamente saranno queste le caratteristiche tecniche del dispositivo oppure se Nothing ci riserverà qualche sorpresa.