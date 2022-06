Nothing Phone (1): il prezzo europeo trapela su Amazon

In attesa del debutto previsto per il 12 luglio, continuano ad emergere indiscrezioni circa il primo smartphone di Nothing, ovvero il Nothing Phone (1). Stavolta, le anticipazioni riguardano i prezzi. Difatti, Amazon Germania ha pubblicato degli annunci sui modelli da 8 GB / 128 GB e da 12 GB / 256 GB, entrambi proposti in abbinamento con gli auricolari "Ear 1". Il prezzo della prima variante è di 469,99 euro, mentre quello della seconda è fissato a 549,99 euro.

Ovviamente può darsi che si tratti di un errore e che questi non saranno i prezzi ufficiali. In ogni caso, se venissero confermati, renderebbero il dispositivo più economico di Pixel 6 (649 euro) e leggermente più costoso di Samsung Galaxy A53 (il prezzo di lancio fu di 449 euro). In attesa di ulteriori comunicazioni, sono confermate da più parti le specifiche tecniche, a partire dalla presenza del chip Qualcomm Snapdragon 778G+. Il display, invece, sarà di tipo OLED a 120 Hz (da 6,55"), mentre sul posteriore spiccheranno i due sensori fotografici: uno da 50 MP (con apertura f/1.8 e capace di realizzare video 4k a 60 fps) ed un altro che probabilmente sarà di tipo ultragrandangolare. Lato design, lo smartphone avrà un design "trasparente", con un pannello posteriore in vetro (con protezione Corning Gorilla Glass). Il software sarà caratterizzato da Nothing OS basato su Android 12.