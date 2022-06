Il 12 luglio è la data scelta per il lancio di Nothing Phone (1)

Dopo mesi di indiscrezioni, il Nothing phone (1) ha finalmente una data di debutto: il dispositivo di Nothing verrà presentato a Londra il 12 luglio. Difatti, per questa data è stato fissato un evento intitolato "Nothing (event): Return to Instinct".

Per quanto riguarda lo smartphone, al momento non si sa molto. Tuttavia, recenti indiscrezioni, hanno suggerito la presenza di un processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, oltre alla presenza, lato software, di Nothing OS basato su Android 12. Il prezzo di vendita, tra l'altro, dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro.