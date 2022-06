Nothing Phone (1) dal vivo: ecco le prime immagini

Cresce l'attesa attorno a Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei. Dopo il preannuncio di qualche mese fa e i primi dettagli trapelati sulle sue specifiche tecniche, riusciamo a vedere una piccola parte del dispositivo dal vivo.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono degli screenshot derivati dal video appena pubblicato da Nothing su YouTube. Non sappiamo quanto involontariamente Nothing abbia lasciato intravedere il dispositivo. Il video è un episodio realizzato da Nothing per preparare il lancio ufficiale dello smartphone, e include diversi segmenti in cui Nothing Phone (1) è presente.

Nelle brevi parti in cui il dispositivo non è oscurato riusciamo a vedere la sua parte posteriore. Il dispositivo appare come dai leak emersi in precedenza: dietro vediamo un modulo fotografico a forma di ellisse, posizionato in alto a sinistra e che ospita due sensori fotografici.

Non è chiaro se il dispositivo è stato ripreso all'interno di una cover protettiva, ma questa è la sensazione che abbiamo avuto.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 12 luglio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui rumor che emergeranno a monte della presentazione.