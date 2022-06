Nothing Phone (1) sarà venduto... sì, avete indovinato: ad inviti!

Carl Pei non si smentisce mai, e questa volta recupera una vecchia abitudine del primo flagship killer: il sistema a inviti. Avete letto bene, l'odiata pratica, che però aveva contribuito a rendere famoso Oneplus One (qui trovate la nostra recensione, per i nostalgici) verrà usata come sistema di vendita anche per l'attesissimo Nothing Phone (1).

L'occasione per annunciarlo è un video promozionale, in cui l'azienda mostra in dettaglio il processo di progettazione e produzione, con interviste ai vari dipendenti e i particolari sull'utilizzo dell'alluminio riciclato. Ma la notizia bomba arriva alla fine, quando Carl Pei spiega che, almeno all'inizio, il nuovo telefono verrà venduto tramite un sistema a inviti (al minuto 14:50).

