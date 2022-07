Un ultimo assaggio di Nothing Phone (1) prima del lancio

In vista del lancio ufficiale, che si svolgerà martedì 12 luglio, continuano a circolare anticipazioni sullo smartphone Android Nothing (1). In particolare, il noto informatore Evan Blass ha condiviso alcune immagini del dispositivo, da cui si possono osservare diversi dettagli, a partire dal caratteristico retro trasparente, che riveste uno strato costituito da 400 componenti. Il telaio, invece, è realizzato in alluminio, con i componenti in plastica ricavati dal riciclo (oltre il 50%).

Insomma, l'attesa è tanta per un dispositivo che verrà alimentato dal chip di Qualcomm, lo Snapdragon 778G+. Il display, invece, supporterà un refresh rate a 120 Hz ed integrerà il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Non mancherà, inoltre, il supporto alla ricarica wireless. Lato batteria, sempre alcune indiscrezioni, il telefono beneficerà della ricarica rapida da 33 W. Il prezzo di vendita, invece, dovrebbe partire da 470 euro. Tra l'altro, il dispositivo di Nothing non sarà venduto in Nord America.