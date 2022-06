Nothing Phone (1): ecco un dettaglio che ancora non conoscete

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo in parte, grazie alle immagini trapelate negli ultimissimi giorni. Ora conosciamo un ulteriore dettaglio.

Nothing Phnoe (1) è stato protagonista di una sorta di premiere a Basilea, dove si è mostrato ancora una volta dal sul profilo posteriore. I brevi video che trovate nella galleria in basso mostrano quello che ancora non conoscevamo: il retro dello smartphone presenta dei flash, sia intorno al modulo fotografico e sia sul lato destro.

Dalle immagini capiamo che si tratta di strisce di LED bianche, coerenti con la tonalità di colore del retro dello smartphone. Al momento non è chiaro quando i LED entreranno in funzione, ma possiamo aspettarci funzionalità di illuminazione collegate a chiamate e ricezione di notifiche, un po' come eravamo abituati ai LED frontali sugli smartphone di qualche anno fa.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 12 luglio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui rumor che emergeranno a monte della presentazione.