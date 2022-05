Nothing Phone (1): ecco i primi dettagli sul design

Cresce l'attesa attorno a Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei. Dopo il preannuncio di qualche settimana fa e i primi sfondi ufficiali, apprendiamo nuovi dettagli sul design.

Carl Pei e Tom Howard, il designer a capo del progetto Nothing Phone (1), hanno rilasciato un'intervista in cui affrontano i dettagli principali sul design del nuovo smartphone. L'ipotesi che sembrava più ovvia viene confermata: Nothing Phone (1) avrà un design trasparente, proprio come le Nothing Ear (1) che abbiamo già conosciuto. Possiamo aspettarci dunque una cover posteriore trasparente che lascerà vedere gli interni del dispositivo.

Howard ha anche sottolineato che Nothing intende avere un'identità anche in termini di design tra tutti i suoi prodotti, cosa che secondo la sua opinione manca a tutti i produttori di smartphone, eccetto Apple.

Si è parlato anche del fatto che, dato il design trasparente, Nothing metterà in risalto i componenti che sono più attraenti visivamente. Questo processo ha richiesto del tempo in più al design e all'implementazione del dispositivo. Howard ha anche menzionato la bobina per la ricarica wireless, lasciandoci presupporre che tale feature ci sarà su Nothing Phone (1).

A parte tutto ciò, non sono state condivise immagini del dispositivo. Possiamo vedere soltanto lo schizzo che trovate in galleria, il quale dovrebbe dare un'indicazione su come apparirà il retro dello smartphone.