Ma davvero Nothing Phone (1) assomiglia ad iPhone 12?

Proprio come con gli auricolari Ear (1) , abbiamo un design trasparente , che mostra ciò che c'è all'interno della scoca, ma non aspettatevi di scorgere processore, storage ed altre componenti, perché sono tutti mascherati sotto forme più o meno geometriche.

Il design di Nothing Phone (1) non è più un mistero: l'azienda ha pubblicato un'immagine che ci mostra la back cover dello smartphone in tutto il suo originale splendore, dopo averla intravista giusto ieri in un video promozionale ufficiale.

Al netto della trasparenza poi, non ci sono elementi particolari. Le due fotocamere posteriori sono incolonnate una sotto l'altra, senza particolari elementi distintivi. Se tingessimo di bianco il resto della scocca ci troveremmo insomma davanti ad uno smartphone piuttosto anonimo, che addirittura qualcuno ha paragonato ad iPhone 12.

Personalmente io tutta questa somiglianza non la vedo, o quantomeno non per forza con il melafonino (di smartphone con due fotocamere posteriori a quel modo era pieno il mondo, soprattutto negli anni passati - ora ne vanno di moda almeno 3), ma tirare in ballo Apple quando si parla di smartphone Android è da sempre un modo facile per polemizzare, no?