Nothing Phone (1): Carl Pei ha appena rivelato la data di lancio?

L'attesa attorno al primo smartphone di Nothing, il Phone (1) si sta facendo sempre più rovente, alimentata anche da una sapiente campagna gestita da Carl Pei e soci. Dopo la conferma di essere al lavoro sul telefono e di un lancio previsto per l'estate, la società ha rilasciato il suo Nothing Launcher, oltre a una serie di anticipazioni per stuzzicare la nostra curiosità.

Ora è lo stesso Carl Pei ad intervenire su Twitter, rispondendo direttamente a una domanda sulla data di presentazione del dispositivo.