Nothing non si ferma: nuovo Lite Phone (1) economico?

A valle dell'annuncio ufficiale fatto poche settimane fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1), lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei.

Dopo le prime impressioni, non tutte positive, sul dispositivo appena lanciato sul mercato, emergono suggestivi dettagli su un nuovo modello al quale starebbe lavorando l'azienda. Un modello che potrebbe avere una caratura di più basso profilo rispetto al Nothing Phone (1) che conosciamo.

Il dispositivo in questione potrebbe chiamarsi Lite Phone (1). Il nome è abbastanza eloquente e dovrebbe stare a rappresentare un dispositivo particolarmente economico con la stessa filosofia Nothing.

Stando alle fonti citate dal The Mobile Indian, questo Lite Phone (1) arriverebbe senza alcune delle peculiarità del primo modello di casa Nothing. Non ci sarebbe il sistema di illuminazione posteriore a LED. Dunque niente Glyph e tutte le rispettive personalizzazioni grafiche. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5.000 mAh, con la ricarica rapida supportata fino a 33W.