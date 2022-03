Nothing dirà qualcosa domani: il teasing di Phone (1) è iniziato

Domani 1 aprile, ebbene sì proprio il 1 aprile, Nothing potrebbe annunciare qualcosa di nuovo e di interessante in merito al suo Phone (1).

Dopo il preannuncio che ha tenuto Carl Pei qualche giorno fa, Nothing torna a farsi sentire su Twitter rilasciando un teaser sul suo primo smartphone, il Phone (1). Il 1 aprile Nothing annuncerà qualcosa di nuovo sul suo dispositivo, lasciando intendere che riferirà qualcosa in più rispetto a quanto detto durante il preannuncio.