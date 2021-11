Non vedremo mai OnePlus 9RT, ma possiamo scaricare i suoi sfondi ufficiali

OnePlus 9RT è il nuovo modello presentato dalla casa cinese esclusivamente per il mercato casalingo. Il dispositivo ha una scheda tecnica interessante ma sappiamo che non arriverà mai dalle nostre parti in via ufficiale. Possiamo accontentarci dei suoi sfondi.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano un'anteprima degli sfondi ufficiali di OnePlus 9RT. Il video mostra anche come si comportano gli sfondi animati implementati da OnePlus. In totale parliamo di 3 sfondi statici e 3 sfondi animati, tutti estratti dal file OTA del firmware di OnePlus 9RT e disponibili al download.