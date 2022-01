Non dimenticatevi Pixel Fold: nuovi dettagli su design e processore

Negli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo parlato in diverse occasioni di Pixel Fold, il primo pieghevole della storia di Google che potrebbe davvero arrivare sul mercato. Coloro che si aspettavano un lancio insieme ai Pixel 6 sono rimasti delusi, ma non tutte le speranze sono perse.

Qualche ora fa Google ha rilasciato la seconda beta di Android 12L, la release Android dedicata ai dispositivi pieghevoli per l'appunto. Nel codice sono stati scovati diversi nuovi riferimenti al Pixel Fold. Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano appunto il processo di configurazione della SIM e sono riferiti al dispositivo Pipit, ovvero uno dei nomi in codice di Pixel Fold.