Nokia torna alla carica con Style+ 5G: tripla cam e tanta batteria

Negli ultimi mesi nel settore di mercato degli smartphone abbiamo visto Nokia lanciare meno dispositivi rispetto a quanto ci aveva abituato in passato, concentrandosi maggiormente sul segmento dei medio-gamma e della gamma alta.

Nelle ultime ore sono trapelati in rete nuovi dettagli su un nuovo modello in arrivo. Parliamo di Nokia Style+ 5G, un dispositivo per il quale sono trapelati in rete alcuni dettagli tecnici dopo che lo stesso è stato certificato presso la CQC cinese e la FCC statunitense. Il modello, identificato dal codice TA-1448, avrà il supporto alle reti 5G e una batteria dalla consistente autonomia di 4.900 mAh.

La ricarica della batteria supporterà l'output di 20W, visto che è previsto anche un nuovo modello di caricatore specifico per questo smartphone che ha proprio tale uscita massima.

Altra particolare attenzione sarà posta al comparto fotografico: ci sarà un sensore principale in grado di scattare a 48 megapixel, un sensore grandangolare da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Non è chiaro se si tratterà di un sensore fotografico ToF dedicato.

Le dimensioni dovrebbero corrispondere, come vedete dai bozzetti in galleria allegati alla certificazione, a 166,1 x 76,4 mm. Il display dovrebbe essere invece di tipo LCD.

Non sono trapelati dettagli in merito a quando uscirà ufficialmente questo Nokia Style+ 5G. Ci aspettiamo che l'azienda lo lanci a breve, per tornare a competere nel settore della gamma media del mercato, dove da qualche tempo non rinnova la sua lineup. Vi ricordiamo che tra gli ultimi dispositivi Nokia interessanti abbiamo conosciuto Nokia XR20, lanciato a fine 2021.