Nokia punta al ribasso al MWC 2022: presentati tre nuovi smartphone economici

La serie C di Nokia sta andando molto bene da quando è stata presentata due anni fa ed evidentemente HMD Global, licenzataria per la produzione di smartphone con il marchio, vuole spingere sull'acceleratore nella speranza di convincere nuovi acquirenti. Al Mobile World Congress di Barcellona la società ha infatti annunciato tre nuovi smartphone economici: il Nokia C2 2nd Edition, il Nokia C21 e il Nokia C21 Plus. Tutti e tre avranno a bordo Android 11 Go e ad indicare la loro anima veramente economica c'è anche il fatto che avranno una porta microUSB invece della più moderna type C. Ma vediamo le specifiche.