Nokia non è morta: ecco i nuovi smartphone in arrivo

Nokia continua a voler essere presente nel mercato smartphone e prepara i nuovi modelli attesi per il 2022. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sui dispositivi di gamma media e alta che arriveranno quest'anno.

Stando a quanto riferito dal leaker Anthony su Twitter, Nokia sarebbe pronta a lanciare i nuovi Nokia X11 5G, X21 5G e XR21 5G entro il secondo trimestre 2022. Questo significa che questi nuovi smartphone potrebbero arrivare proprio il prossimo mese.

Non sono state indicate informazioni sulle probabili specifiche tecniche dei dispositivi in questione, ma possiamo aspettarci che saranno molto in linea con quanto offerto dai loro predecessori. Qui sotto trovate la nostra recente recensione di Nokia XR20.