Nokia N73 sarà l'erede di Nokia 9 PureView?

Nel settore di mercato degli smartphone Nokia è sempre stata presente lungo gli ultimi anni, con dispositivi prettamente di gamma media e top di gamma, dopo aver essenzialmente abbandonato la collaborazione con Android One. Tra i dispositivi di gamma più alta che abbiamo visto recentemente troviamo Nokia 9 PureView, che potrebbe presto avere un erede.

Nokia 9 PureView è stato un dispositivo molto particolare, soprattutto per l'attenzione che ha catalizzato immediatamente a valle del lancio sul mercato. Lo smarthone infatti era caratterizzato da un gran numero di sensori fotografici, una scelta che non si è rivelata vincente visto che poi nella pratica Nokia 9 PureView non ha stupito particolarmente per qualità fotografica, non sta ricevendo un supporto software fulmineo ed è arrivato con un prezzo da top di gamma.