Nokia concentrata sui medio-gamma: in arrivo nuovi modelli con Snapdragon 480

Torniamo a parlare di come Nokia intende approcciare al mercato smartphone in questo 2022, dopo i rumor emersi qualche giorno fa. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sui modelli previsti per quest'anno.

Stando a quanto riferito da Nokia Power User, Nokia si focalizzerà specialmente sui modelli di gamma media nella seconda parte di questo 2022. Si parla di nuovi modelli della serie X e della serie G. Tra questi, diversi sfoggeranno il processore Snapdragon 480 5G di Qualcomm.

Sembra dunque che Nokia sia intenzionata ad allentare la presa sul mercato dei dispositivi di gamma alta, dove non ha mai brillato da quando è controllata da HMD Global.

Oltre ai nuovi Nokia X11 5G, X21 5G e XR21 5G, l'azienda potrebbe lanciare anche un nuovo Nokia G11 Plus. Al momento sappiamo che il lancio dovrebbe avvenire nella seconda parte dell'anno. Torneremo ad aggiornarvi appena saranno disponibili maggiori dettagli sulla data di lancio.