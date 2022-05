Nokia G11 Plus scalda i motori: trapelano dettagli sulla fotocamera

Sembrano esserci delle novità in casa Nokia per quanto riguarda il settore smartphone Android, con un nuovo dispositivo di fascia media che è stato scovato in fase di sviluppo.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono relative alla certficazione di Nokia G11 Plus, un dispositivo che potrebbe segnare il ritorno della gamma G Plus di Nokia. Al momento sono trapelati dettagli sulla sua fotocamera: il sensore posteriore principale scatterà a una risoluzione di 50 megapixel, mentre il codice del modello certificato corrisponde a TA-1413. Dalle immagini capiamo che posteriormente ci sarà almeno un secondo sensore e il sensore per lo sblocco tramite impronta.

In totale dovrebbero arrivare quattro varianti del dispositivo, corrispondenti ai modelli TA-1421, TA-1408, TA-1413 e TA-1429. Le certificazioni indicano anche che il dispositivo dovrebbe avere un processore Unisoc.

Ancora non sono emersi dettagli che suggeriscono quando effettivamente verrà lanciato sul mercato il nuovo Nokia G11 Plus, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.