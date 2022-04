Niente Xiaomi Mix 5 quest'anno (ma un altro "Mix" sì)

Ormai è quasi scontato che almeno per quest'anno non ci sarà nessun Xiaomi MIX 5. Tuttavia, l'azienda cinese lancerà un altro MIX, ovvero il FOLD 2 che, secondo alcune indiscrezioni, sarà il primo dispositivo pieghevole a 360°. Nella MIUI, infatti, ci sarebbero codici che indicano un'opzione secondo la quale il software potrebbe regolarsi anche quando lo schermo verrà piegato al contrario.

Per quanto riguarda la data di lancio, il nuovo dispositivo di Xiaomi uscirà a giugno di quest'anno. A bordo avrà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre altre indiscrezioni, diffuse in passato, riguardano lo schermo ed il tipo di tecnologia utilizzata. Inoltre, l'azienda avrebbe lavorato intensamente anche per migliorare, rispetto al passato, il sistema di chiusura del pieghevole. Quel che sembra certo, infine, è che lo smartphone, almeno in un primo momento, sarà disponibile soltanto in Cina.