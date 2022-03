Niente pagamenti mobili per alcuni Pixel dopo le patch di marzo

Alcuni utenti di Google Pixel, dopo aver installato Android 12L e le patch di sicurezza di marzo, hanno lamentato di non riuscire più ad effettuare pagamenti mobili con Google Pay. Dalle prime segnalazioni, sembrerebbe che il problema si presenterebbe anche a distanza di diversi giorni dall'installazione dell'ultimo update.

Sugli smartphone in questione, nel dettaglio, appare il seguente messaggio: "Non puoi pagare contactless con questo dispositivo. Potrebbe essere rootato o eseguire software non certificato. Contatta il produttore del tuo dispositivo o visita la Guida di Google Pay per ulteriori informazioni. Puoi comunque utilizzare Google Pay per pagare online."