Nemmeno Xiaomi 12 convince DxOMark, come prevedibile

Anche per Xiaomi 12 è arrivato il giudizio di DxOMark sulle performance fotografiche, il quale è abbastanza severo e conferma le perplessità di DxOMark sulla serie Xiaomi 12, dopo il giudizio in chiaroscuro emerso per Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 123 punti, ben al di sotto di Galaxy S22 ma anche di Xiaomi Mi 10 Pro. Pixel 6, per fare un confronto, è a quota 132. In fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale da 131 punti, in fase di zoom un parziale da 51 punti e in fase di registrazione video una parziale da 95 punti.